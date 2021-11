Islamitische school in Oosterhout wordt zoals alle andere in Nederland: ‘We moeten ons altijd weer verweren’

Confessio­neel onderwijs is een recht van iedereen

OOSTERHOUT - De mogelijke vestiging van een islamitische basisschool in Oosterhout past in een trend. Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met het heroplevende confessionele onderwijs. Deze keer gaat het niet om de christelijke leer, maar om de islamitische. En dat is even wat anders.

15 juli