Is treinstation Lage Zwaluwe het lelijkste plekje van West-Brabant? Misschien wel...

CDA Oosterhout ziet opnieuw een raadslid vertrekken: Ruben Jacobs stapt over naar VVD

OOSTERHOUT - Een ‘transfer‘ in politiek Oosterhout: Ruben Jacobs stapt over van het CDA naar de VVD. Daarmee is de CDA-fractie behoorlijk uitgekleed. Van de drie zetels waarmee de coalitiepartij de afgelopen raadsperiode begon, is er nog één over.

4 november