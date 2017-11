Is kruising Geertruidenberg te donker? 'Pas de verlichting aan voordat er nog meer slachtoffers vallen'

GEERTRUIDENBERG - Ja, het is te laat, weet Ad van Steyn. Toch moet de inwoner van Geertruidenberg iets van het hart over de kruising bij de Stationsweg. "Waarom is er nooit eerder iets aan gedaan? Het zebrapad is een donkere vlek." Op dat zebrapad kwam een 77-jarige man vorige week om het leven na een aanrijding .

Sindsdien is de Stationsweg het gesprek van de dag in de vestingstad, ook op sociale media. "Het is een black spot", zei politicus Joop Heesters (Keerpunt'74) vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook toen werden vragen gesteld over de bewuste kruising.

'Nu pas gaan de ogen open'

Van Steyn kent de man die om het leven kwam, de 77-jarige Bergenaar woonde in hetzelfde appartementencomplex. Vanuit zijn woning kijkt Van Steyn uit over de kruising. "Er staan een hoop lantaarnpalen, maar die geven licht naar de zijkant. De gevels zijn mooi verlicht. Vooral het donkere is het probleem. Als iemand in een zwarte jas oversteekt, ben je hem gewoon kwijt. Nu pas gaan de ogen open. Waarom heeft er nooit iemand eerder aan de bel getrokken? We moeten daar kritischer op zijn." Het zebrapad aan de voet van de brug naar Raamsdonksveer is een druk punt. "Dagelijks steken er 400 tot 500 mensen over", schat Van Steyn, die de gemeente Geertruidenberg heeft aangeschreven over de kruising. "Pas de verlichting aan voordat er nog meer slachtoffers vallen."

Op Facebook krijgt Van Steyn diverse steunbetuigingen. Zoals van Pieterjan Kanters: "Het is een te donkere plek. waarom hier niet van die knipperende ogen in het wegdek als er iemand oversteekt?" "Helemaal eens", reageert Ad van der List. "Plaats bij de oversteekplaatsen extra verlichting."

'Goed dat er discussie is'

De lokale VVN-afdeling heeft nog geen standpunt ingenomen over de verlichting bij de Stationsweg, verklaart Peter van Zanten. "Dat er discussie is, is goed. Maar meldt het aan de gemeente als de lampen niet goed zijn." Van Zanten benadrukt over het noodlottige incident geen oordeel te willen vellen. "Wel moeten we in zijn algemeenheid beter met elkaar omgaan en voorzichtig zijn in het verkeer." De politie is nog bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeval, de bestuurder is een 22-jarige man uit Raamsdonksveer. Over de oorzaak is nog niets bekend, aldus de woordvoerder.