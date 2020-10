Is je woning inbraakproof? Gratis advies in Geertruidenberg

Azra (26) heeft leukemie en beviel tijdens de chemo: ‘Alleen een behande­ling in het buitenland kan haar nog redden’

27 september OOSTERHOUT - In januari kreeg de Oosterhoutse Azra Ammeziane (26) te horen dat ze acute lymfatische leukemie heeft. Op dat moment is ze zeven maanden zwanger. Na stamceltransplantatie en een bevalling onder narcose leek het alsof ze de strijd gewonnen had. Na controle begin september bleek de leukemie echter terug. Het ziekenhuis kon niets meer doen: voor een speciale CAR-T-celtherapie is Azra nét te oud. Nu zamelt haar familie geld in voor een behandeling in het buitenland, waar het wel kan.