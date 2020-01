Is het einde van de kunstgrasberg van onder meer TUF Recycling in zicht?

Maarten van der Weijden is begonnen aan nieuwe recordpo­ging: ruim 2038 baantjes in 24 uur

23 januari OOSTERHOUT - Wist Maarten van der Weijden ons vorig jaar nog te verbazen met het voltooien van de elfstedenzwemtocht, nu is hij op weg naar een nieuw record: zo veel mogelijk baantjes zwemmen in 24 uur. Daar is hij donderdag om 19.00 uur aan begonnen in zwembad De Warande in Oosterhout.