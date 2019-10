Is deze goudsmid uit Den Hout de beste leermeester van Nederland?

,,In het begin was het eng. Derk deed alle handelingen zo anders. Maar al snel denk je: ik kan toch wel wat”, toont de 23-jarige Susanne van Schoonderwalt zich enthousiast over haar stage bij goudsmederij Mathon in Den Hout. De basisvaardigheden slijten langzaam in, de efficiëntie in het werk neemt toe, de eerste resultaten zijn zichtbaar. Tastbaar.