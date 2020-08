Is de 59-jarige Rijense die haar eigen garage in brand stak echt haar geheugen kwijt?

BREDA - De 59-jarige vrouw uit Rijen die in mei vorig jaar haar garage in brand stak, deed dat met een provisorische lont van met benzine doordrenkte kleding, handdoeken en lakens. Was de brandweer een kwartier later geweest, was het dak van de woning aan de Rembrandtlaan in vlammen opgegaan, vertelden de spuitgasten.

Dat bleek woensdag bij de rechtbank in Breda.

De lont begon in de schuur. De vrouw, van wie zowel justitie als haar advocaat ervan uitgaan dat zij het deed, had een lang lint neergelegd van textiel. Handdoeken, lakens en kleding lagen vanaf de garage naar de achterdeur, de trappen op tot aan het washok op de zolder aan toe. Alle stof was doordrenkt met benzine. De jerrycans ervan lagen nog in de woning.

Garage in brand

De brand werd midden in de nacht ontdekt door de buurman, die een sterke benzinegeur rook. Ook zijn brandmelder ging af, waardoor hulpdiensten snel ter plaatse waren. Alleen de garage stond daardoor nog maar in brand.

De politie belde de vrouw meteen, maar kreeg alleen een warrige vrouw aan de lijn. Met een onzichtbare sms spoorden ze de vrouw op, die in een auto lag te slapen. Ze had even ervoor een overdosis slaappillen genomen en drank gedronken. Op haar handen zaten bezinesporen en in haar auto lag nog een jerrycan, precies zo één als in de woning.

De vrouw kan zich niets meer herinneren. Ze was gaan wandelen in de Surae bij Dorst en kan zich herinneren dat ze slaappillen had genomen. Veel. Omdat ze al tijden niet had geslapen en moe was, vertelde ze de rechters.

Geheugen kwijt

Het volgende dat ze zich weer kan herinneren is dat ze wakker werd in een politiecel. Alles wat tussendoor gebeurde is ze kwijt. Gedragsdeskundigen kunnen dat geheugenverlies niet verklaren. Het kan geveinsd zijn, volgens de psychiater, maar het meest voor de hand ligt een zogenaamde dissociatieve amnesie, waarbij iemand een stuk herinnering kwijt is.

Officier van justitie Emi Verhoeven-Ivankovic eiste een celstraf van achttien maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Die straf zat ze al uit. Wel zal ze zich moeten laten behandelen aan haar problemen, als de rechter deze straf ook daadwerkelijk oplegt. Advocaat Piet Hein Hillen vond een korter voorwaardelijk deel passender.

De rechtbank doet 19 augustus uitspraak.