Inzittenden komen met de schrik vrij nadat hun auto over de kop sloeg bij Oosterhout

,,Ik voelde de auto wegglijden en voor ik het wist lagen we met onze auto op de kop", vertelt de bestuurder na afloop. Deze persoon en de bijrijder raakten allebei niet gewond bij het ongeluk. Verder was er ook geen tweede voertuig bij het ongeluk betrokken.

Twee keer

Het is de tweede keer op zaterdagochtend dat een auto over de kop sloeg bij Oosterhout. Eerder ging het mis op de Seterseweg. Daar kwam een vrouw bekneld te zitten in haar auto, nadat deze over de kop sloeg en in en sloot terecht kwam. Ook deze bestuurster hoefde niet mee naar het ziekenhuis.