Inzamelpunt Oekraïners in Oosterhout ook voor de smalle beurs

OOSTERHOUT - Het ziet er al redelijk opgeruimd uit in de voormalige Antoniuskerk, maar het was een hele klus om alle goederen een plekje te geven die voor Oekraïense vluchtelingen waren ingezameld in Oosterhout. Zaterdag was de officiële overdracht van het inzamelpunt aan inloophuis De Vinder.

Tientallen vrachtwagens zouden kleding en speelgoed lossen bij de voormalige Antoniuskerk. Daarna alles sorteren. Een gigantisch karwei. Heel even heeft Elly Poppelaars gedacht: moet ik daar wel aan beginnen? Achteraf gezien is ze blij dat ze er ‘ontelbare uren’ in heeft gestoken, samen met Anneke Roos en Marian Kieboom en verschillende Oekraïense vrouwen om al die goederen die op de gemeentewerf waren opgeslagen fraai uit te stallen in deze kerk.

,,Het is zo’n dankbaar werk”, zegt Poppelaars. ,,Elke morgen komen er tien, twaalf Oekraïense vluchtelingen. Zoeken ze iets leuks of, of we geven hun kinderen een knuffel. Moet je die snoetjes zien.” Wat nog ontbreekt: ,,We zijn verhuisd om mensen met een smalle beurs ook de kans te geven. Die moeten nog komen.”

Dozen in het gelid

Op 16 maart besloot de gemeente Oosterhout een inzameling te houden. Het liep storm bij de gemeentewerf. Nu is dus een nieuwe fase aangebroken. Dat geldt ook voor inloophuis De Vinder, zegt Ad van Gils, voorzitter van de Parochiële Kerkcommissie. ,,We hadden in de sacristie al inzamelpunt, nu is het zo veel meer uitgebreid.” Er is nog genoeg werk aan de winkel: tal van dozen, keurig in het gelid, wachten voorin de kerk om te worden uitgezocht.

Bij de gemeente heeft Stefan Verbeeck zich opgeworpen om de kar te trekken voor het hele project: het opzetten van het inzamelen, de logistiek van de verhuizing. Daarom krijgt hij deze zondagmiddag van de kinderen een sleutel, net als de Elly, Marian en Anneke als het nieuwe inzamelpunt officieel door wethouder Jan-Willem van der Zanden wordt geopend. Er is drank, er worden lekkere Oekraïense hapjes geserveerd.

De kerk staat te koop. Stel dat, wat dan? Van Gils: ,,Achter het parochiehuis hebben we ruimte. Daar zouden we cabins op kwijt kunnen.”

De winkel is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Alles is gratis.