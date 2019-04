Inwoners 's Gravenmoer staan onder hoogspanning

Steeds meer mensen willen romantisch huwelijks­hart in Sleeuwijk ‘redden’: ‘Ze zijn er dol op’

8:09 Het grote hart dat een verliefde Sleeuwijker in februari heeft neergezet om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, moet blijven. Daarvoor pleit nu ook de ChristenUnie. In een brief aan het college vraagt Wijnand van der Hoeven of het kunstwerk ‘gered’ kan worden, ondanks het feit dat het eigenlijk niet in het park de IJsbaan mag staan omdat er geen vergunning voor was aangevraagd.