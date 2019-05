Inwoners ’s Gravenmoer mogen zegje doen over ontwerp Hoofdstraat

Moet de Klooster­hoe­ve verhuizen? ‘Dat is heel ingrijpend‘

24 mei RAAMSDONKSVEER - Blijft De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer op de huidige locatie? Dat is de grote vraag nu zeker is dat vlak naast het Centrum voor Huntington een nieuwe weg komt. Lang is door de gemeente Geertruidenberg gezocht naar een alternatief. Onhaalbaar, luidt de conclusie.