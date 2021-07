Inwoners Gilze en Rijen kunnen straks zelf onderwerpen aandragen bij raad

RIJEN - Inwoners van Gilze en Rijen kunnen per 1 september al een concreet voorstel doen aan de gemeenteraad of een onderwerp aandragen waar de raadscommissie over gaat praten. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond unaniem besloten.

Het mag met de nodige discussies over dit zogeheten burgerinitiatief en burgeragendering een succes worden genoemd voor D66 dat er overeenstemming is gekomen. Daar was wel een amendement van de coalitie voor nodig, maar daar schikten uiteindelijk alle fracties zich in. Want wie wil er driekwart jaar voor de verkiezingen nu tegen meer inspraak stemmen.

Participatie

Aanvankelijk was eigenlijk vooral D66 enthousiast over het voorstel. Andere fracties wezen er op dat er al zo veel mogelijk is met inspreken, brieven schrijven, de uitgebreide juridische procedure bij bestemmingsplannen en hoorzittingen. Bovendien zou het college van B en W al met een breed voorstel voor betere participatie komen.

Fractievoorzitter Frits van Vugt van D66 wees er op dat er nog geen zicht was op dit collegevoorstel. Daarom diende hij het initiatiefvoorstel in, zodat extra inspraak wel snel kon worden geregeld. De coalitiepartijen Kern'75, CDA, GGR en VVD gingen mee, maar wilden wel enkele aanpassingen. Daar was een amendement voor nodig.

Handtekeningen

In het kort komt het er nu op neer dat burgers een onderwerp op twee manieren kunnen inbrengen. De lichtste vorm is de burgeragendering: met 25 handtekeningen kunnen burgers een onderwerp aandragen in de raadscommissie. De commissie bespreekt dat onderwerp dan ook en kunnen zij inspreken.

De zwaardere vorm is het burgerinitiatief. Daarbij zijn 50 handtekeningen nodig. De burger kan dan met een concreet voorstel of idee naar de raad komen die er na behandeling in de raadscommissie ook een besluit over neemt. Er zijn wel wat nadere regels over onder meer de onderwerpen.

Kritiek

Alle fracties hadden lof voor het initiatief van D66. Bij sommige fracties was wel zorg of burgers gebruik van de mogelijkheden zouden maken. De PvdA, GGR en D66 vonden vooral 25 handtekeningen te veel voor sommige kleinere initiatieven. D66 had dat in het huidige voorstel juist verlaagd naar nul na kritiek in de raadscommissie. De coalitie wil dat juist op 25 houden.

Frits van Vugt zei bereid te zijn dat aantal te slikken. ,,Ik ben erg blij met de steun, gezien de eerdere koudwatervrees. De conclusie is dat het amendement constructief is en we er voor stemmen.” Hij wees er op dat het burgerinitiatief in Alphen-Chaam nooit was gebruikt, in Baarle-Nassau 3 keer en in Breda 15 keer.

Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het amendement en het gewijzigde raadsvoorstel.