Inwoners Drimmelen maken toekomstvisie voor hun gemeente

Het ziet er uit als een bordspel, maar het is de vaarkaart: een a-4tje met daarop de koers die de gemeente Drimmelen moet varen om de toekomstvisie te waarboren richting het jaar 2040. Oftewel: een richtlijn waaraan een nieuw beleid getoetst kan worden.

,,Vaak als ik bij een evenement ben, wordt ik aangesproken door inwoners. Iedereen heeft wel een leuk inzicht, idee of goede vraag over onze leefomgeving. Ik denk dan altijd ‘had ik maar een klasboekje bij me, want het is zonde als ik dit niet onthoud”, aldus wethouder Harry Bakker.

Toekomstdenkers

Met deze insteek heeft hij doelgericht mensen actief betrokken meer input te geven vanuit de gemeenschap. Hij noemt deze inwoners ‘toekomstdenkers’. Bakker: ,,Dit zijn in totaal duizend inwoners die hebben meegedacht. Niet alleen lieten we ze naar het gemeentehuis komen, ook gingen we op pad. Zo hebben we meerdere verzorgingstehuizen, scholen, bedrijven en clubs bezocht.”

Hierdoor kon de gemeente een beeld vormen van wat de inwoners verwachten van hun gemeente in de toekomst. ,,Bos aanleggen, Biesbosch schoon houden en buurthuizen waarborgen zijn enkele punten die naar voren kwamen en die we hebben verwerkt in onze visie”, aldus Esther Delissen van de gemeente Drimmelen.

Vier hoofdthema's

De inbreng van de inwoners is opgeschreven aan de hand van vier thema’s: samen bouwen aan de toekomst, levendige gemeente, onze blauwgroene motor en toekomstbestendige gemeente. Hierin worden ook enkele handvatten gegeven aan het gemeentebestuur over hoe ze iets kunnen aanpakken.

Opvallend onderdeel: inwoners geven bij ieder onderwerp ook een to do lijstje mee aan zichzelf. Zo staan er bij het eerste punt ‘Iedereen in Drimmelen doet mee’, zes taken die de inwoners zelf kunnen uitvoeren hiervoor als pluktuinen, kleinschalig ontmoeten in de buurt en het aanwijzen van een vrijwilliger in de wijk als eerste aanspreekpunt.

Insteek

Bakker en Delissen zijn tevreden over de insteek van dit nieuwe project. Delissen: ,,We willen vaker gebruik gaan maken van de kennis en beleving van onze inwoners bij het maken van plannen. Je merkt dat ze heel goed weten wat er speelt en wat ze verwachten van hun gemeente.”