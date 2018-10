Inwoners bepalen groenonderhoud in gemeente Drimmelen

‘Discussie ORTS voor zomer 2019 afronden‘

9:14 OOSTERHOUT - Wel of geen extra subsidie voor de ORTS? De gemeente Oosterhout wil volgend jaar een punt te zetten achter de politieke discussie over de rol van de lokale omroep. “Onze inzet is om de discussie voor de zomer van 2019 af te ronden“, reageren B en W op vragen van GroenLinks.