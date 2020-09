Inwoner Oosterhout miljonair na winst in loterijspel

De zeven raadhuizen en de verloren trots van Gilze (en Rijen)

9 september GILZE EN RIJEN - Liefst zeven raadhuizen kent de gemeente Gilze en Rijen in haar lange historie. Vanaf 1655 stonden ze in Gilze, pas in 1961 besliste één stem de verhuizing naar Rijen. De geschiedenis van de gemeentehuizen van ging gepaard met oorlogsgeweld en politiek drama. Ook nu in 2020 als het mogelijk terug gaat naar Gilze, samen met de ambtenaren van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.