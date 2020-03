Inwoner gemeente Geertruidenberg besmet met coronavirus

Op de Stadsbeurs is te zien wat Oosterhout te bieden heeft

14:54 OOSTERHOUT - Er hebben zich al honderd bedrijven en organisaties ingeschreven voor de eerste Oosterhoutse Stadsbeurs op 28 juni in het Slotpark. ,,We willen laten zien wat er allemaal in Oosterhout te vinden is", zegt Peter Crielaard van de organisatie.