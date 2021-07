Invulling voor Club Sweet in Oosterhout: ‘voetjes kunnen van de vloer’ in nieuwe horecazaak

Al sinds 2018 zocht uitbater Farid Bicane tevergeefs naar een opvolger voor zijn Club Sweet, een begrip in Oosterhout. Begin dit jaar maakte de horecaman bekend definitief te stoppen met zijn zaak in de uitgaansstraat. Zijn focus, zo liet hij eerder in een interview weten, ging meer naar zijn zaken in Breda. Bicane had gehoopt nog een ‘knallend eindfeest’ te geven, maar in deze coronatijd zat dat er niet in.