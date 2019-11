Intochten van de Sint in de regio

‘Kick out’: Moskeeën in onder andere Oosterhout krijgen galg op de mat

14 november OOSTERHOUT - Moskeeën in Oosterhout en Vlissingen hebben onlangs een dreigbrief met een getekende galg ontvangen. Eerder was dit al het geval in Zeist. De besturen doen aangifte bij de politie. ,,We móeten elke dreiging serieus nemen.”