Intochten in Drimmelen en Rijen met enige mitsen en maren

DRIMMELEN, RIJEN - In Drimmelen kwam Sinterklaas traditioneel met de boot aan. In Rijen maakte de kindervriend een rondrit in een oude Mercedes. Wel waren er restricties. En dat leverde soms onaangename verrassingen op.

Ze is opgegroeid in Made, woont in Oosterhout. Maar al bijna vijftig jaar gaat mevrouw Raaijmakers – ‘Voornaam hoeft niet’ – voor de intocht van Sinterklaas naar Drimmelen. Eerst met haar eigen kinderen, later wilde ze dat meemaken toen haar zoon de rol van Zwarte Piet speelde. Maar die is ermee gestopt, want vond de uitvinding van de roetveegpiet niet passen bij het sinterklaasverhaal.

En deze zondagmiddag is ze samen met haar dochter, diens man en de kleinkinderen Lieke en Margriet er na een jaar afwezigheid er weer bij. ,,Een echte intocht is over het water, dus met de boot”, zegt ze. ,,Daarom komen we hier. En we staan altijd op dezelfde plaats.” Bij een blauw paaltje, dat een prima uitzicht biedt op de haven. ,,Ik ben blij dat het door kan gaan. Alleen maar door de straten trekken zou wat triest zijn.”

Controle op QR-code

Maatregelen zijn wel genomen. Vlakbij de haven wordt iedereen gecontroleerd op een QR-code, een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld om de intocht door te laten gaan. Dat verloopt vlot: heel erg druk is het dan ook niet. Iedereen krijgt ook een polsbandje.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Aankomst Sinterklaas in de oude haven in Drimmelen. © Pix4Profs / Johan Wouters

Ramon van Dongen, met dochter Ziva (3) op zijn schouder, tuurt met een aanstekelijke grijns op zijn gezicht bij haven naar het water. ,,Ik ben lid van organisatie, vandaar. Ik ben zó blij dat we onze traditionele intocht kunnen houden. Sint op een boot welkom heten, mooier kun je het niet krijgen. En vorig jaar ging het niet door, nu wel. Hier staat een gelukkig man. Zo denken er veel mensen over. Via Facebook hebben we zo veel positieve reacties gekregen.” Ziva kijkt iets anders uit haar ogen. Pa: ,,Ze vindt het spannend. Die was vanmorgen al vroeg wakker, en dat zal de komende weken wel zo blijven.”

Feest kan losbarsten

Kata Lynn vindt het spannend, haar grotere zus niet. ,,Ik ken alles al, weet wat er gaat gebeuren.” En daar is niks aan veranderd: even na twaalven meer te boot aan, de kindervriend te midden van tientallen pietjes. Het feest kan nu echt losbarsten.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De intocht van Sinterklaas in Rijen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Wanneer gaat het feestje in Rijen beginnen? Dat vragen zondagmiddag vlak na enen verschillende ouders zich af, die zich verzameld hebben op het Raadhuisplein. Hier zou toch de optocht om klokslag één uur in gang worden getrokken? Nee, dat gebeurde bij cultureel centrum De Boodschap. Sint is dus al voorbij. Jayleigh Yilmaz (5) kijkt dus voor niks uit naar de gulle kindervriend. Ze haalt haar schouders op. Plotseling lacht ze: ze ziet haar vriendin, Jade. Kortom, geluk zit niet in een oude man die plotsklaps opduikt om naar drie weken te verdwijnen. Vriendschappen, dat zijn de mooiste cadeaus.

In een oude Mercedes

Wie hem op de route treft, moet de ogen heel goed de kost geven. Even wachten om vanuit zijn oude Mercedes de kinderen te begroeten, dat is er niet bij. Kindvriendelijk is anders. Maar zelfs een heilige dient zich aan de regels te houden: vanwege corona mag de stoet niet stilstaan. En daar houdt de organisatie zich strikt aan – en dat is te prijzen. Al snapt niet iedere omstander dat.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De intocht van Sinterklaas in Rijen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Pas rond drie uur, op het Wilhelminaplein, is er meer aandacht voor het gelovige grut. Daar ontvangt hij het gelovige grut. Maar hier ook hier gelden restricties: de ruimte is met rood-witte linten afgezet. Muziek hoor je niet: dan blijven mensen hangen. Handje geven, een foto maken en doorlopen. Leuk is anders. Maar dat Sinterklaas Rijen helemaal niet zou aandoen, zou nog veel erger zijn.