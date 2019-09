Intiem Herengrachtconcert in Drimmelen, met overal wat te doen

Einde verhaal Hudson's Bay in Breda: ‘Dit zit er al twee jaar aan te komen’

31 augustus BREDA - Warenhuis Hudson’s Bay sluit nog dit jaar al zijn warenhuizen in Nederland en dus ook het filiaal in de Karrestraat in Breda. De aandeelhouders hebben ‘vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie besloten de verdere financiering in Hudson’s Bay Company te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019’. Er zijn 1424 medewerkers in dienst bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor.