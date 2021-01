Internationale crystal meth-bende opgerold, ook aanhouding in Dongen

Studiekeu­zestress? Inzicht in het puberbrein kan helpen

10:30 BREDA - Een studie kiezen is altijd al een uitdaging. Dat jongeren door corona nu niet fysiek naar scholen kunnen om sfeer te proeven en met studenten en docenten te praten, zorgt voor extra onrust in het puberbrein. Breda University of Applied Sciences (BUas) houdt maandagavond een webinar over hoe ouders en decanen kunnen helpen bij studiekeuzes.