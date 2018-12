Internationaal klassiek toptalent in de crypte van de Geertruidskerk

De crypte zit met 125 toehoorders afgeladen vol. Iedere eerste zondagmiddag van de maand staat hier toptalent. Soms uit Nederland, maar overwegend uit Oost-Europa. Een groot deel van hen studeert in Nederland aan het conservatorium, of staat aan het begin van hun carrière. De leeftijdslimiet voor de optredend artiesten is ongeveer 28 jaar.

Harten winnen

In februari gaat men het vijfde jaar in op deze locatie en langzaam maar zeker wordt het concept omarmd. ,,We maken niet veel reclame, het gaat van mond tot mond." Normaliter zitten er zo'n tachtig toeschouwers in deze crypte, vandaag is het vol. Voor de muzikanten valt er geld te verdienen: naast de publieksprijs á 900 euro is er ook een vakjuryprijs, een inspiratieprijs, een juniorenjury. Bovendien is er een optreden te winnen op het wat grootschaliger Zomerfestival in Helvoirt.