Internationaal gesignaleerde man (34) aangehouden in Oosterhout

Gele akkers verleden tijd, waterschap verbiedt gebruik glyfosaat

2 oktober BREDA - Brabantse Delta gaat als laatste van de drie waterschappen in Noord-Brabant ook glyfosaathoudende middelen verbieden. Net als in steeds meer gemeenten wordt gebruik van de onkruidverdelger (Roundup is het bekendst) per direct verboden in éénjarige pachtcontracten die in het najaar aflopen.