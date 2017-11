Inspraakavond N629 Oosterhout: 'Kijk nog eens naar alle bezwaren'

Die neemt dinsdag een besluit over het concept Provinciaal Inpassingsplan; de uitwerking van de eerder gekozen route voor de nieuwe weg.

Heroverwegen

Comité Handen af van de Duiventoren en het Blik hoopt dat die variant wordt heroverwogen. Zij zien liever dat gemeenten en provincie de bestaande N629 tussen Dongen en Oosterhout optimaliseren.



Over de gekozen route heeft inspreker Gerrit Draisma geen goed woord over. ,,Er komt vijf hectare nieuw asfalt bij, maar de rijtijd is nauwelijks een minuut korter'', is een van de argumenten. En: ,,De weg doorsnijdt De Duiventoren en Het Blik, voor veel Dongenaren natuurgebieden van onschatbare waarde.''

Knelpunten

Vereniging Belangen Oosteind (VBO) wijst op een aantal knelpunten in het plan. Zo roept de groep op 'met een veilige en gedegen oplossing te komen voor de kruising van de Provincialeweg en Hoogstraat'. ,,Bijvoorbeeld een ruimere kruising en een vrachtwagenverbod'', aldus Vincent van Gils.



Ook noemt VBO de geplande bushalte bij de Provinciale weg en Ter Horst als aandachtspunt. ,,Zoals het er nu naar uitziet moeten fietsers en voetgangers de weg, de drukste kruising, oversteken om bij die halte te komen.''

Aandringen

Dongen Oosterhout Anders (DOA) is vooral ontevreden over de gang van zaken. ,,Wij zien nagenoeg geen van onze opmerkingen terug in de voorliggende plannen'', zegt Boudewijn Schoenmakers van de bewonersgroep. ,,We dringen er op aan nog eens te kijken naar alle bezwaren en ingebrachte oplossingen.''



Schoenmakers noemt verschillende pijnpunten. Zo ziet de groep onder meer - net als VBO - graag een ongelijkvloerse kruising om de Hoogstraat met Oosteind te verbinden. En DOA hekelt dat de gemeente al bezig is met de voorbereidingen voor bedrijventerrein Everdenberg-Oost. ,,Het zou pas van start gaan als de weg er ligt, om zo overlast te beperken.''