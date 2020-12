Inspectie onderzoekt voorval in Raamsdonksveer waarbij militairen gewond raakten

Melanie (26) nam de nodige maatrege­len voor een veilige Markt­plaats­af­spraak in Oosterhout en toch ging het mis

1 december OOSTERHOUT - Melanie (26) uit Arnhem wilde haar man dolgraag verrassen met de nieuwe PlayStation 5. Via Marktplaats zag ze dat iemand in Oosterhout die te koop had staan en dus maakte ze een afspraak. Ondanks alle maatregelen die ze getroffen had voor een veilige overdracht liep de afspraak anders dan verwacht. Met een mislukte beroving tot gevolg. ,,In het allerergste geval rij ik voor niks, maar hier had ik niet aan gedacht.”