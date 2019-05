Inspectie: er deugde bijna niets bij jeugdinstelling Lievenshove

De hulpverlening aan de pupillen schoot tekort, de veiligheid was in het geding, het leefklimaat was niet in orde en het ontbrak aan goed bestuur. Dat zijn in een notendop de belangrijkste kritiekpunten in het rapport aan het adres van Juzt, de jeugdzorginstelling waar Lievenshove onder valt.

Laatste pupillen verhuisd

Dinsdag werden op last van de inspectie de laatste vijftien pupillen van Lievenshove naar andere instellingen verhuisd. De inspectie zegt sinds vorig jaar in gesprek met Juzt te zijn over de problemen bij Lievenshove. Juzt kreeg te horen dat ze de tekortkomingen in de instelling snel moest aanpakken. Maar, zo valt in het rapport te lezen, “Juzt is daar niet in geslaagd en de inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in Juzt dat zij zonder ingrijpen van de inspectie op korte termijn de geconstateerde tekortkomingen wegnemen.”