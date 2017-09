Inspectie bijt in het stof bij ELD

Lerarenstaking: basisscholen dicht op 5 oktober

5 september Leraren op basisscholen gaan op donderdag 5 oktober de hele dag staken. De onderwijsvakbonden AOB en CNV roepen alle juffen en meesters op zich aan te sluiten bij de staking, die onder aanvoering van PO in actie op poten is gezet. Inzet van de staking is een hoger salaris en een lagere werkdruk voor basisschoolleraren.