Inspanning duurzaamheid Gilze en Rijen blijft zonder resultaat

Gefaald

Met die resultaten kreeg Zwarts de handen niet op elkaar. Zo moest ze tegenover Mart Gosens van de VVD erkennen dat het nul-op-de-meter beleid voor woningen gefaald had. Te complex en te duur, was haar verweer. Gosens vroeg zich af of het logo dat de gemeente voor duurzaamheid hanteert (een soort sneeuwman met een navel en een groot rood hart) wel bekend was bij de inwoners.

Inspanningen

Kwalijker nog vond hij dat de CO2-uitstoot sinds 2016 niet afgenomen was. D66 haakte daarop in, bij monde van Antonet Krol. De ambitie is om de uitstoot in 2020 met dertig procent te verminderen. ,,Het staat nu op nul. Hoe denkt u dat te realiseren? De inspanningen hebben weinig uitgehaald. In de evaluatie staan dingen die we doen, maar ik mis de resultaten. Wat voor conclusies verbindt u hieraan? Wat gaat u doen?” Zwarts had hier niet echt antwoord op. ,,Dit was het begin. Ik word hier heel blij van. Alle beetjes helpen. De grote stap voorwaarts moet nog komen. Ik zet liever in op inspanningen dan op resultaten”, aldus de wethouder.