Inloophuis Poppy's gebeiteld in nieuw pand: ‘Kankerpatiënten hebben veel baat bij activiteiten’

Water en nog meer water in Waspik bij tropische Zomerkamp at the Park

23 juni WASPIK - Van één ding konden de jonge deelnemers aan Zomerkamp at the Park zondagmiddag in het park aan de Raadhuisstraat op aan: nat worden. Met temperaturen van tegen de dertig graden was dat geen straf voor de Zeskampers die verder verkoeling vonden in veel drinken en ijsjes eten.