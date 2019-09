Ingrid Bachman blikt terug op 47 jaar Sint-Oelbertgymnasium

Engels, Grieks en Latijn. Ingrid Bachman (71) gaf 47 jaar lang les op het Sint-Oelbertgymnasium. Vlak voor de zomervakantie nam ze afscheid van de school omdat er voor haar geen uren meer beschikbaar zijn: ,,Het is heel emotioneel. Het Oelbert is zo'n fijne school, het was echt mijn second home.’’



Het is 1971 wanneer Bachman haar eerste lessen Engels op het Oelbert geeft. ,,Eigenlijk had ik nooit verwacht dat ik het onderwijs in zou gaan’’, bekent ze. ,,Ik dacht toen nog dat ik iets medisch of in de richting van psychologie wilde doen.’’ Ze heeft dan haar tweedegraads diploma Engels op zak en hoort via via dat er voor een paar uurtjes Engels een baantje vrijgekomen is op het Oelbert.