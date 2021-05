Informatief en mooi vormgegeven: historisch verzamelboek Dwalen door de tijd is een doorslaand succes

Video Alle remmen los met Moederdag: ‘Heropening winkels had op geen beter moment gekund’

7 mei Door corona lijken we meer dan ooit Moederdag in de armen te hebben gesloten. Naar schatting 70% van de bevolking doet er komende zondag iets aan, dat is meer dan in andere jaren. Da's fijn voor moeders, maar nog fijner voor de middenstand die de kassa de afgelopen dagen flink zag rinkelen.