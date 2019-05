Informatieavond over N629 tussen Oosterhout en Dongen

Hotel Den Berg omgetoverd in ‘Lisetta bar’ aan vooravond revival kruipwed­strijd

16:45 GEERTRUIDENBERG - De jaren zestig, het waren mooie tijden, zegt Sjaak de Hoogh. De initiatiefnemer voor de revival van de kruipwedstrijden heeft de muziek al ver geregeld. Op 7 juli op de Markt in Geertruidenberg is er in ieder geval een optreden van oud-Brainbox zanger Kaz Lux.