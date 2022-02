Inez (1.90m) bestiert een winkel voor langemensenkleding: ‘We verkopen zelfvertrouwen’

Senioren­Ver­e­ni­ging Rijen vindt plan au­to-te-gast-tun­nel bij station in Rijen niet veilig

RIJEN - SeniorenVereniging Rijen (SVR) maakt zich zorgen over de mogelijk te steile helling van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen. ,,Het is voor 65-plussers en fietsende ouders met kinderen een onveilige barrière. Hij wordt te steil en te diep. Een auto-te-gast tunnel is niet de oplossing ”, zegt voorzitter Truus Noij.

22 februari