Indrukwekkend afscheid van Raamsdonks boegbeeld Patrick Marcelissen: ‘Maak er een feestje van, daarboven’

Het is 13.00 uur als in Raamsdonk enkele seconden een ijzingwekkende stilte valt. De felle noordenwind trekt de vele vlaggen, allemaal halfstok, strak. Dan klinkt op het vrijwel geheel gevulde Kerkplein plots Paint It Black. Een nummer zo rechtdoorzee en onverwoestbaar als dat Patrick Marcelissen jarenlang bekend staat in het dorp. Als vader, man, keeper, trainer, vriend of voorzitter van het carnavalsfeest.