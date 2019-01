Indoor Soccer Event voor jongste jeugd ook in Geertruidenberg een succes: ‘Kijk die nummer zes van Ajax eens!’

Laatste jaar dreigt voor carnavals­feest­bus TS Events

8:00 RIJEN - De nood is hoog. Na drie jaar zijn de mannen van TS Events in Rijen hun onderdak kwijt. En dat betekent dat ook de bekende feestbus, een van de laatste grote deelnemers in de jaarlijkse carnavalsoptocht, dreigt te verdwijnen. ,,We zoeken een stalling voor acht dagen”, zegt voorzitter Roy Peeters. ,,Anders houdt het gewoon op.”