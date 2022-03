Inbrekers slaan slag in Ontmoetingscentrum Raamsdonk: ‘Doodzonde van die deuren’

De Gil­ze-Rijenbreuk, een 25 miljoen jaar oude dure erfenis die levens bepaalt

GILZE EN RIJEN - De aanleg van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen is een stuk duurder en ingewikkelder door de Gilze-Rijenbreuk in de ondergrond. De aardbreuk is een vloek en een zegen, weet de Hultense Fiona Conrads. Hoe zit dat?

27 februari