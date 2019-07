Inbrekers houden huis bij Prisma in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Een ravage is het. Koffie tegen de muren, plafondplaten op de grond. Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag stevig huisgehouden bij Prisma in Raamsdonksveer. Bij het dagcentrum voor mensen met een beperking zijn flinke vernielingen aangericht. Dit gebeurde op de locatie aan de Theresiastraat.

Over de hele vloer verspreid ligt een plakkerige laag van koffie en frisdrank. De koffie is ook tegen de muur gesmeten. Daarnaast is de ballenbak een grote puinhoop en is er glaswerk kapot. In een ruimte is een deel van het plafond vernield, de platen liggen op de grond.

Niet in gebruik

,,De vernielingen werden ontdekt op woensdagochtend door twee medewerkers van Prisma. Het pand wordt momenteel verbouwd en is niet in gebruik. Wel staan er enkele spullen opgeslagen. De politie is ingeschakeld en er wordt onderzocht of het alleen om vernielingen gaat of ook diefstal”, zo laat Prisma in een verklaring weten.

Technisch onderzoek

Prisma heeft aangifte gedaan, zo zegt een woordvoerder ter plaatse. Over de kosten van de schade valt nog niet veel te zeggen. De politie komt morgen voor technisch onderzoek. Dinsdag was de laatste dag van de kermis in Raamsdonksveer. Het is niet duidelijk of de vandalen eerst naar de kermis zijn geweest. Vorige week werd ook al het zwembad in Raamsdonksveer geteisterd door inbrekers en vandalen.

