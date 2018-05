Inbreker na acht jaar cel opnieuw voor hekje: 'Hij blijft maar doorgaan'

BREDA/TILBURG/DONGEN - Hij zat al acht jaar voor een reeks woninginbraken, nu hangt een 48-jarige Marokkaan opnieuw een celstraf boven het hoofd. Woensdag hoorde hij in Breda een strafeis van vijftien maanden voor een woninginbraak en autodiefstal in Dongen.

De man zou in het najaar hebben ingebroken bij een woning in Dongen. De buit bestaat uit paspoorten, computers, twee autosleutels en twee auto's. De derde sleutel wordt teruggevonden op het achterwiel van een derde auto. De politie vermoedt dat die later opgehaald had moeten worden door de dieven.

'Vriendendienst'

Van de inbraak zegt de man niets te weten. Wel heeft hij in de gestolen auto's gereden. Op de avond van de inbraak gaat hij met een kennis naar de shishalounge in Oosterhout. Hij wordt opgehaald in de gestolen auto, die ze parkeren in Dongen. Een dag later betrappen agenten in Tilburg hem in de andere auto. Hij wil die als 'vriendendienst' naar het Paletplein brengen om daar over te dragen. Doordat hij een ongeluk krijgt, weten agenten hem te arresteren.

De man kreeg eerder een celstraf van acht jaar voor 37 woninginbraken. ,,Kennelijk was dat niet genoeg, hij blijft maar doorgaan'', concludeert officier van justitie Mark de Graaf. ,,Meneer zegt dat hij vroeger een crimineel was, maar in mijn ogen is hij dat nog steeds.'' Hij eist daarom vijftien maanden cel.

Terug naar Marokko

Advocaat Corina Herrings vindt dat te lang en meent bovendien dat De Graaf een scenario schetst waarbij stukjes zijn verwisseld én ontbreken. ,,Meneer ontkent niet dat hij in de auto's heeft gereden, hij heeft vanaf dag één aangegeven hoe hij erin terecht is gekomen.'' Zij pleit voor een lagere straf. De 48-jarige man wil namelijk zo snel mogelijk weg uit Nederland en terug naar Marokko.