Inbreker doet dutje in atelier in Oosterhout en wordt betrapt

thuiszitters Hoe Rob (13) uit Waspik met autisme en ADHD tóch weer naar school kon

9:42 Rob is 13 jaar. Anderhalf jaar lang zat hij thuis. Met zijn autisme en ADHD ging het niet op school. Sinds kort volgt de tiener uit Waspik weer lessen; drie dagen per week, twee uur per dag. ,,Het lijkt weinig, maar voor onze zoon is dit een supermijlpaal."