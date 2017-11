Inbraakgolf in Oosterhout, vooral in Oosterheide is het raak

OOSTERHOUT - Tijdens de donkere wintermaanden stijgt het aantal inbraken overal. In Oosterhout is de toename het grootst in Oosterheide. Veertien keer in twee maanden tijd.

Knal

Quote Het gaat om een groep jongeren uit de wijk zelf." Wijkagent Aad van Wensen Als het begint te schemeren vanaf een uur of vijf 's middags tot ongeveer 22.00 uur komen ze binnen. Via de brandgang. De schuur- of tuindeur wordt ingetrapt en vervolgens gooien de inbrekers een tegel door het dubbel glas om binnen te komen. Dat het breken van dubbel glas een enorme knal geeft, 'maakt de boeven niets uit', zegt wijkagent Aad van Wensen. ,,De meeste mensen denken dat het vuurwerk is en besteden er geen aandacht aan. En dat zouden ze beter wel kunnen doen", aldus de wijkagent, want in de afgelopen twee maanden werd er veertien keer ingebroken in de wijk Oosterheide. Twaalf keer in Strijen en negen keer in Dommelbergen. En daarmee zit Oosterhout in de donkere maanden ineens weer in de kopgroep van West-Brabant wat het aantal inbraken betreft. Oosterheide spant de kroon.

Jongeren

Quote Er zijn ook successen te vermelden. Onlangs heeft de politie twee personen opgepakt, die worden verdacht van meerdere inbraken." Burgemeester Stefan Huisman Van Wensen: ,,De inbraakgolf heeft niets te maken met de mobiele bendes die Nederland afstruinen. Het gaat om een groep jongeren uit de buurt zelf. Dat zie je aan de manier van inbreken. Ze kennen de wijk op hun duimpje. Ze zijn maar kort binnen en pakken een telefoon of iPadje mee. Even snel geld maken. We hebben wel een vermoeden wie het zijn, maar je hebt in Nederland altijd hard bewijs nodig." Van Wensen drukt de bewoners op het hart om bij onraad eerder de politie te bellen. Binnenkort gaat hij op pad met het pas opgerichte buurtpreventieteam van de Natuurkundigenbuurt voor een zogeheten Voetjesactie. Bij ieder open raam of een achterdeur die niet is afgesloten wordt een voetje neergelegd.

Buurtpreventie

,,We hebben het buurtpreventieteam opgericht om de wijk veilig en leefbaar te houden. Van inbraken was toen nog geen sprake, maar deze inbraakgolf is niet tof", zegt Bianca Buinsters. ,,Mensen voelen zich onveilig. We moeten proberen om het op te lossen. Dat kan als mensen extra alert zijn en vreemde zaken melden via onze Whats App-groep of via de Facebookgroep Waaks Oosterhout-Zuid." In de Natuurkundigenbuurt is nog geen straatteam actief. Buinsters: ,,We zijn nog maar pas begonnen. Gelukkig krijgen we hulp van de buurtpreventieteams uit andere wijken. Die lopen nu extra rondes door onze wijk tot wij op orde zijn."

Beleving

Een rondgang door de buurt op een regenachtige maandagmiddag leert dat niet alle bewoners aanslaan op het toenemend aantal inbraken. ,,Ik heb er niets van gemerkt of gehoord", zegt een bewoner van de Archimedeslaan. ,,Een half jaar geleden is er hier schuin achter ingebroken. Verder niet." Een winkelier op Zuiderhout heeft er ook amper iets van gehoord. ,,Tot 2011 was het hier heel erg. Toen waren er drie inbrekersgroepen actief. Sindsdien is het rustig. Het speelt niet echt in de beleving van de mensen, maar ik besef dat dat zo kan omslaan." Een mevrouw van een appartementencomplex vindt het 'schandalig en griezelig' dat er zoveel wordt ingebroken. ,,Tja ze willen tegenwoordig van alles hebben. Gelukkig zit ik in een appartementencomplex. Dat is toch veiliger. Een oudere heer neemt extra maatregelen vanwege het nieuws. ,,Ik ga extra lampen in de tuin hangen. Dat schrikt af."

Offensief

Burgemeester Stefan Huisman weet dat er tijdens de donkere dagen vaker wordt ingebroken. Zo ook in Oosterhout, met de kerkdorpen, een uitgestrekt buitengebied en in de nabijheid van snelwegen. ,,Woninginbraken worden integraal aangepakt. Als gemeente sluiten wij aan bij het ‘donkere dagen offensief’ van de politie. Op diversen wijzen, bijvoorbeeld door de inzet van tekstkarren, gerichte communicatie en actiedagen maken we samen de burgers alert op inbraakpreventie. Over specifieke maatregelen doen we geen mededelingen. Wij gaan het dievengilde niet in de kaart spelen. Er zijn ook successen te vermelden. Onlangs heeft de politie twee personen opgepakt, die worden verdacht van meerdere inbraken."

WaakSamen

De gemeente Oosterhout sluit vanaf 1 december 2017 aan bij de WaakSamen app. Deze app helpt inwoners om snel en overzichtelijk een melding te maken van een verdachte situatie. Het maken van een goede melding en het geven van een helder signalement is lastig. De app helpt inwoners om dat snel, duidelijk en eenvoudig te doen. Ook geeft de app aan of het nodig is om de politie te bellen bij de melding die gemaakt wordt. De meldingen komen rechtstreeks bij de politie en de gemeente binnen. Met het aansluiten bij de app onderstreept burgemeester Huisman de oproep van de politie aan burgers om oplettend te zijn: “De informatie die inwoners verstrekken over verdachte situaties en inbraken zijn van zeer grote waarde om succesvol op te kunnen treden tegen inbrekers”.