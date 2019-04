Inbraak KBO Geertruidenberg: ‘Zoiets gaat ouderen niet in de koude kleren zitten’

GEERTRUIDENBERG - ,,Het is frustrerend”, zegt Wim Domenie van de KBO Geertruidenberg. ,,Wij doen ons stinkende best om ouderen een leuke tijd te geven en dan komen er een paar van die knullen die alles naar de klote proberen te helpen. Sorry voor het woord, maar het is niet anders.”

Donderdagochtend rond 05.00 uur liet in de Burgemeester Allardstraat de overbuurman van de Katholieke Ouderen Bond (KBO) in Geertruidenberg zijn hond uit. Domenie: ,,Hij zag opeens beweging in ons gebouw.” De overbuurman aarzelde niet. ,,Hij haastte zich naar ons pand en stoorde zo twee knullen die aan het inbreken waren. Ze renden weg, sprongen op een scooter en gingen er vandoor.”

Ravage

Binnen: ,,Was het een ravage. Alle kasten waren opengebroken, de sloten kapot.” Bij de bar stond een tas klaar met een aangebroken fles cognac, een fles port, wat frisdrank, kaas en hapjes. Verderop lag een biljartkeu. Klaar om mee te nemen. Spullen van niks. ,,Maar waardevol voor ons.” Bovendien: ,,Was de fooienpot weg.” De pot waar mensen muntjes van tien, soms twintig cent in stoppen. ,,Eens per maand wordt de opbrengst verdeeld onder de dames die vrijwillig achter de bar staan.”

Hooguit 40 euro aan kleingeld moet er in de pot hebben gezeten. ,,En daarvoor is al die schade aangebracht.” Maar daar gaat het niet om. ,,Het is het gevoel. Onze doelgroep is kwetsbaar. Zo’n inbraak gaat de ouderen niet in de koude kleren zitten. Het maakt angstig. Want als ze bij de KBO inbreken, dan kan dat ook thuis gebeuren. Dat gevoel.”

Waarom, vraagt Domenie zich af. ,,Waarom inbreken bij een club die gewoon leuke dingen organiseert. Waar nauwelijks wat te halen is?”

Beveiliging

De KBO Geertruidenberg is van plan binnenkort de gemeente te polsen of er iets mogelijk is op het gebied van beveiliging. ,,Nee”, zegt Domenie. ,,We hebben weliswaar vorig jaar ons gebouw opgeknapt, maar we hebben daar toen niet veel aan gedaan.” Leek niet nodig. Zo’n dertig jaar zit de KBO al in ‘Vestingzicht’, zoals ze de oude kleuterschool De Toverfluit omdoopten. Nooit gebeurde er wat.