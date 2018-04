'Inbraak' in drugspand Dongen: verzegeling verbroken

Nadat een verslaggever van BN DeStem dat had geconstateerd is burgemeester Marina Starmans vandaag direct in actie gekomen. Het pand is opnieuwd verzegeld. Zij laat aangifte doen van een misdrijf.

Volledig scherm Drugspand aan de Wilhelminastraat 92 © google streetview

Volledig scherm Het drugspand op nummer 92, werd maandag werd gesloten © Marja Klein Obbink

Volledig scherm de verzegeling is losgebroken © Marja Klein Obbink

Starmans: ,,Wij nemen dit hoog op. Op zo'n misdrijf staat een gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 19.000 euro. Dit is een heel ernstige zaak."

Wie de huurders zijn weet Starmans niet. ,,Daarover gaat de politie. Als bestuurder opereer ik in het kader van de Damocleswet. Ik kan een pand sluiten in het kader van de openbare orde en de veiligheid." Het pand op nummer 92 is tot 10 juli op slot.

Inval

De sluiting is een gevolg van een inval op 22 februari door, naar nu blijkt, de landelijke eenheid van de politie. Die trof in het pand meer dan vijf kilo mephedrone (een amfetamine-achtige stof) aan in de woning en bijbehorende schuur. Ook werden er 220 kilo Apaan (een grondstof voor amfetamine), een vuurwapen, drie stroomstootwapens en een groot geldbedrag gevonden.

Volledig scherm De waarschuwing boven de deur van nummer 92 © Marja Klein Obbink

Over de achtergrond van de inval heeft de landelijke eenheid nog geen informatie gegeven. Evenmin over de identiteit van de huurder(s).

De sluiting van een ander drugspand in de Wilhelminastraat op nummer 68 in januari staat los van deze zaak, zegt Starmans. ,,Daar ging het om een hennepkwekerij. De Wilhelminastraat is een lange straat." Ook dat pand is nog steeds afgegrendeld.

Volledig scherm Ook het drugspand op nummer 68, dat in januari werd gesloten, is nog steeds afgegrendeld © Marja Klein Obbink

Starmans heeft sinds haar burgemeesterschap in 2015 al 33 keer moeten optreden tegen drugsoverlast, waarvan vier keer dit jaar. Het ging dan om een waarschuwing of een sluiting. Volgens haar is dat niet meer dan in andere Brabantse gemeenten. ,,Van elke sluiting van een drugsgerelateerd pand maken wij een persbericht. " Dat haar collega burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen daarmee vaker in het nieuws is, daarover zegt zij lachend ,,Ik maak er iets minder lawaai over."

Quote Dongen is niet onveilig Burgemeester Marina Starmans

In Dongen staan 12.000 woningen, vervolgt zij. ,,Dat daar drugspanden tussens staan betekent niet dat Dongen een hele onveilige gemeente is. Het is goed dat iedereen meekijkt."

Omwonenden in de Wilhelminastraat zijn niet verbaasd over de sluiting. ,,Er stonden daar veel dure auto's voor de deur", vertelt een vrouw. ,,En die man lang de hele dag op de bank".