Inbraak in café LINQ te Raamsdonksveer: 'Dit zijn dezelfde daders'

Vrees voor wraak in Oosterhout na megacokeklappers

11:17 OOSTERHOUT - Na de twee grote coke-invallen van vorige week zit de schrik er flink in op de industrieterreinen De Wijsterd en Weststad in Oosterhout. Ondernemers en bewoners vezen crimineel geweld in hun omgeving als wraak voor de inbeslagneming van in totaal 7.500 kilo cocaïne, afkomstig van het zeer gewelddadige Golfkartel uit Colombia.