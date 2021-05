Inbraak bij de buren leidde tot drugsvondst flat in Oosterhout

kaart+video Bruidspa­ren in de stress door corona: wel of niet naar het altaar? ‘Sommigen gaan eraan onderdoor’

9 mei Verloofde stellen staan voor dilemma’s in deze onzekere tijd. Kan hun bruiloft deze zomer wel doorgaan of moeten ze die wéér doorschuiven? De trouwbranche pleit voor perspectief. ,,Een ceremonie met dertig mensen is gewoon sneu. Laten we iets mogelijk maken.’’