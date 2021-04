In 'praatgroepjes’ neemt politiek Geertruidenberg zichzelf onder de loep

RAAMSDONKSVEER - De gemeenteraad, de wethouders, de burgemeester, de griffie en de ambtelijke organisatie: bestuurlijk Geertruidenberg gaat zichzelf in praatgroepen onder de loep nemen. Dat is het resultaat van een ‘constructieve’ bijeenkomst met rapporteur Dick de Cloe, deze week in de Lambertuskerk van Raamsdonk.

Het gemeentebestuur kwam daar fysiek bijeen om de aanbevelingen van de ingehuurde kritisch adviseur Dick de Cloe te bespreken. ,,We konden elkaar eindelijk in de ogen kijken”, beschrijft een raadslid de 'goede sfeer’ van de praatsessie.

Rapport

Na alle affaires en geruzie in de politiek hield De Cloe, ingehuurd door burgemeester Marian Witte, de hoofdrolspelers een spiegel voor. Het moet anders schreef hij in een rapport.

De gemeenteraad speelt te vaak de baas. Hou op met geroeptoeter en elkaar de les lezen over de groepsapp. Denk na over verjonging. Verminder het aantal fracties. Vergader vaker, want dan heb je een minder volle agenda. En ga weer met commissies werken, want in de discussieraad komt het weinig tot een inhoudelijke discussie.

Volledig scherm RAAMSDONKSVEER - Dick de Cloe presenteerde eind juni zijn bevindingen over de vbestuurscultuur van Geertruidenberg aan burgemeester Marian Witte. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Die laatste twee adviezen neemt het gemeentebestuur nu al ter harte. De terugkeer van de commissies is een van de onderwerpen die besproken worden in de praatgroepen. En voortaan wordt er weer maandelijks vergaderd, op een vaste dag, in plaats van elke zes weken.

Onafhankelijk

Wie die groepen gaat leiden en of daar nog een buitenstaander of ander onafhankelijk persoon bij betrokken is, daarop geeft de burgemeester geen antwoord. Er is alleen een persverklaring uitgegeven. Volgens raadsleden - aan wie is gevraagd te verwijzen naar de persverklaring- worden uit de eigen gelederen groepjes geformeerd, bijgestaan door ambtenaren. De coördinatie is in handen van burgemeester Marian Witte en griffier Karen Millenaar.

In de persverklaring staat dat subgroepen zich gaan buigen over een betere samenwerking tussen raad en college, ‘verbinding met de samenleving’, de vergaderorde (goed debat) en optimale ondersteuning van de raad door versterking van de griffie en fractieondersteuning en het opwaarderen van de Rekenkamer.

Concreet

Nog voor de zomer werken de verschillende groepen de onderwerpen dieper uit. Raad, college, griffier, burgemeester en gemeentesecretaris nemen deel aan deze groepen. Op maandag 28 juni vindt een vervolgsessie plaats. Een raadslid: ,, Pas dan hebben we concreet iets te melden".