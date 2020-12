In Oosterhout zijn de kroegen toch even open, maar alleen voor bezoekers in auto's

OOSTERHOUT - Acht uur lang langzaam rijdend verkeer op 100 meter? Daar ben je normaal niet blij mee. De zondagrijders in de Klappeijstraat bracht iedereen echter een lach op het gezicht. Met name bij de horecaondernemers in de uitgaansstraat, die weer even gasten konden verwennen. ,,Kippenvel, de hele dag al.”

Het idee van Rij door de Klappeij was eigenlijk simpel: meld je aan, betaal 50 euro en rij op zondag door de straat met je achterbak open. Bij iedere zaak werd er iets in een maaltijdbox gedaan, goed voor heel wat uurtjes eten en drinken.

Pascal Ariëns van By Pascal verzon het samen met Kirsten, zijn partner. ,,Wij van de restaurants zien onze klanten nog wel door de take away, maar voor de ‘natte horeca’ geldt dat niet. Dus we wilden iets doen, met alle zaken in de straat. Ze doen allemaal mee, op twee na die niet konden. Maar die wel meedachten en organiseerden.”

Uitgelaten sfeertje

Ariëns ontvangt in de Leijsenhoek bij de Markt de deelnemers. Die draaien de versierde Markt op en dan verder de Klappeijstraat in. Veel auto’s zijn versierd met lampjes, rendieren, kerstboompjes, noem maar op. Het levert een uitgelaten sfeertje op.

Volledig scherm Liefst 550 auto's reden door de Klappeijstraat om de verrassingsbox te laten vullen. © Pix4Profs / Joris Buijs

,,We rekenden op 80 tot 200 deelnemers”, zegt Ariëns. ,,Bij 550 hebben we de inschrijving gesloten. Enorm, die belangstelling. En allemaal mensen die ons willen steunen.” Steun kreeg de club ook van de Rabobank en de Sligro. “Die rekende ons ongeveer de helft van wat we normaal kwijt zouden zijn.”

Straat steunen

Hans van Vugt heeft met vrouw en kind net de Klappeijstraat afgelegd, met een grote grijns achter het stuur van zijn bont versierde auto. ,,Geweldig dit. Door corona kom ik hier niet meer, dus we zijn heel blij met dit initiatief. Uiteraard doe je dit om de zaken in de straat te steunen. Als ik alles los had gekocht, was ik vast minder kwijt geweest.” Wat Ariëns bestrijdt: ,,De taart alleen is al 25 euro. Wijn erbij, bier, heel veel hapjes, je zit ver over die 50 hoor.”

Halverwege de straat is er even een rustmoment als een pitcrew klaar staat om in no time de koplampen van de auto’s schoon te maken. Het tekent het sfeertje. ,,Dit zorgt ook voor heel veel saamhorigheid onder de ondernemers hier”, weet Ariëns.

,,Als we nog eens iets willen organiseren is één appje genoeg om iedereen mee te krijgen.” Aan het eind van de straat doet Kirsten de laatste hapjes in de achterbakken en wenst iedereen fijne feestdagen. ,,Kippenvel, de hele dag al”, straalt ze.

Volledig scherm Veel auto’s zijn versierd met lampjes, rendieren, kerstboompjes, noem maar op. © Pix4Profs / Joris Buijs