‘In Made is genoeg te doen voor kinderen van onze leeftijd’

jong in...MADE - Tweelingbroers Bart en Koen vinden het fijn om in Made te wonen; het is er gezellig en er zijn genoeg veldjes om een balletje te trappen. En als ze niet zelf aan het voetballen zijn, staan ze normaal gesproken langs de lijn te kijken naar het eerste van Madese Boys. ,,Jammer dat dit met de nieuwe coronamaatregelen voorlopig niet meer kan.’’

Hoe is het om in Made te wonen?

Koen: ,,Hartstikke leuk. Het is zeker geen saai dorp.’’

Bart: ,,Er is genoeg te doen voor kinderen van onze leeftijd, maar eigenlijk gaan wij negen van de tien keer voetballen. Als het heel warm is, gaan we zwemmen bij de Randoet en ik deed deze zomer mee aan de Summer Sports Week.’’

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Bart en Koen de Klerk (12) uit Made.

Zijn jullie even fanatiek?

Koen: ,,Ja, we zitten ook in hetzelfde team. Hoewel ik nu drie maanden niet heb gespeeld, want ik heb een knieblessure.’’

Bart: ,,We spelen bij de Madese Boys, dat is een gezellige club. Op zaterdag spelen we zelf, op zondag kijken we normaal gesproken bij het eerste.’’

Was kijken nog wel leuk met de dichte kantines?

Bart: ,,Het is jammer, maar ik snap het wel. Het kan druk zijn.’’

Mondkapjes worden binnenkort verplicht. Dragen jullie er al een op school?

Koen: ,,In de gangen en in de aula wel, maar in de klas mag hij af. Ik vind het terecht dat het moet, want ze willen de scholen zo lang mogelijk openhouden.’’

Bart: ,,Je ziet dat het aantal besmettingen oploopt, dus ze moeten iets doen.’’

Koen: ,,De meeste mensen zijn wel vriendelijk. Wat me opvalt is dat jongeren vooral op schoolpleinen veel afval achterlaten.’’

Bart: ,,Soms zeg ik er wat van en vraag of ze het op willen ruimen, maar dan doen ze vaak onaardig terug. Dan laat ik het maar en raap ik het zelf op.’’

Koen: ,,We zijn niet heel erg met het milieu bezig, maar het is gewoon niet netjes om je afval op straat te gooien.’’

Wat mist Made?

Bart: ,,Ik zou het niet weten. De voetbalclub is leuk, de rest van Made ook.’’

Koen: ,,Het zou wel leuk zijn als er iets wordt georganiseerd voor jongeren, een clinic van NAC bijvoorbeeld.’’

Doen jullie nog meer in jullie vrije tijd naast voetballen?

Bart: ,,We zitten sinds kort op de middelbare school en hebben het daar best druk mee. Als ik vrij ben ga ik ook weleens vissen.’’

Koen: ,,Ik vind dat niks; ik heb daar het geduld niet voor. Ik ga liever naar ‘de huiskamer’ in Made, van het jongerenwerk. Daar kun je tafeltennissen, poolen of je huiswerk maken.’’

Koen: ,,Normaal gaan we wel een paar keer, vooral de draaiende bank vind ik leuk. Of schieten. Het is natuurlijk jammer dat er geen kermis was, maar ik snap het wel. Op een kermis is het druk en hou je geen afstand.’’

Bart: ,,Mij maakt het niet zoveel uit hoor, dat het niet doorging.’’

Wonen jullie later nog in Made?

Koen: ,,Ik hoop het wel. Het is een leuk dorp.’’

Bart: ,,Je hebt hier alles: genoeg winkels om kleren te kopen, supermarkten.

Koen: ,,Ik hoop dat ik dan trainer ben bij de jongeren, net zoals onze vader nu. Daarnaast wil ik graag leraar worden. Het lijkt me heel leuk om kinderen les te geven en te helpen.’’

Bart: ,,Ik weet het nog niet, maar het belangrijkste is dat je je werk voor je plezier doet, niet voor het geld.’’

Bart en Koen de Klerk (12), Made Wonen met: vader Ralf en moeder Pamela

Huisdieren: nee

School: brugklas vmbo-havo op het Dongemond College

Hobby’s: voetballen (beiden), vissen (Bart)

Bijbaantje: nee

Verliefd: nee