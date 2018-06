In het klooster verdwijnt de verleiding om te spreken

gebarentaalBij het Oosterhoutse Sint Catharinadal, waar stilte een vanzelfsprekend onderdeel van de omgeving is, vond Nienke Fluitman de ideale plek om har cursussen gebarentaal te geven. ,,Zuster Veronica doet soms even mee.''

Stilte is een schaars goed, maar niet bij de zusters Norbertinessen op Sint Catharinadal. In de rustige omgeving van het klooster vond docent gebarentaal Nienke Fluitman uit Oosterhout de ideale locatie om haar cursisten te ontvangen. ,,Je wordt hier ondergedompeld in de stilte'', vertelt Fluitman. ,,Wie Spaans leert, kan zich verder ontwikkelen in Spanje. Maar wij kunnen niet naar dovenland reizen.''

Daarom ging Fluitman op zoek naar een locatie waar stilte heerst. ,,Als je met zo'n groep in een gewoon hotel gaat zitten, hoor je continu andere mensen spreken en praat ook het personeel tegen je. Je wordt dan toch verleid om snel even iets te zeggen, in plaats van handgebaren te gebruiken.''

Streng regime

Zwijgend nemen de cursisten deze ochtend plaats aan de ontbijttafel in het gastenverblijf van het klooster. Rammelend bestek en af en toe een kuch of een lach zijn de enige geluiden in de zaal. Deze twee cursusdagen heerst er een streng regime: de deelnemers mogen enkel met elkaar communiceren met gebaren. ,,Zuster Veronica doet soms even mee en kent inmiddels heel wat gebaren. Het handgebarenalfabet kent ze ook al uit haar hoofd.''

Na het ontbijt lezen de cursisten de krant. Ze proberen aan hun tafelgenoten met gebarentaal duidelijk te maken wat de strekking is van het verhaal. Dat vergt soms heel wat creativiteit. Voor woorden als bommelding en pepperspray bestaat immers nog geen standaard gebaar. Toch kost het de cursisten weinig moeite om deze woorden om te zetten in gebaren die snel begrepen worden.

Quote Gebaren­taal opent een nieuw wereldje; je kunt daardoor communice­ren met mensen waar je normaal een tolk voor nodig hebt. Marije Meuwese

Ook mimiek speelt een belangrijke rol bij gebarentaal. ,,Dat geeft een gradatie aan een woord, meestal een emotie'', vertelt cursist Sietske Molenaar uit Doorn. Ze doet mee aan de cursus om haar kennis van gebarentaal op peil te houden, handig voor haar werk in een instelling voor doofblinden met een verstandelijke beperking.

Ook Kim Setz uit Breda gebruikt gebarentaal tijdens haar werk met verstandelijke gehandicapten; sommigen daarvan zijn doof. ,,Het helpt ook om mijn boodschap duidelijker te maken aan andere bewoners.''

Nogal stil

Marije Meuwese uit Harmelen leerde ooit gebarentaal toen de duikschool waar ze werkte 'doofvriendelijker' wilde worden. ,,Gebarentaal opent een nieuw wereldje; je kunt daardoor communiceren met mensen waar je normaal een tolk voor nodig hebt. Ik ontdekte dat een collega die altijd nogal stil was, slechthorend is. Door gebarentaal te gebruiken kwam ik in contact met hem.''