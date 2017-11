‘In het G-Toppersteam van TSC is plaats voor iedereen’

Op de velden van voetbalclub TSC in Oosterhout wordt deze woensdagavond fanatiek gesport. Op het eerste veld, bezien vanaf de parkeerplaats aan de Warandelaan, is een partijtje aan de gang over de helft van het veld.

0-0

Even later, aan de andere kant van het veld ziet Joey zijn schot net naast het doel gaan. Als ook de vrije trap van Kevin knap wordt gestopt en Milan zijn poeier op de paal uiteen ziet spatten, eindigt het vriendschappelijke potje in een terechte 0 -0.

'Iedereen mag meedoen'

Het G-team bestaat nu uit 23 spelers, er is plaats voor iedereen die - om welke reden dan ook - niet kan meedraaien in een van de andere (jeugd)teams. ,,Als autist wordt je in andere teams niet altijd geaccepteerd. Hier mag iedereen meedoen”, zegt Gijs Nuyten (16). Sommige teamgenoten ziet hij geregeld buiten de club om. Peeters wordt bijgestaan door Tim Szelech (28). ,,Dit is mijn eerste jaar als hulptrainer”, legt hij uit. ,,Halverwege het vorige seizoen moest ik stoppen vanwege een blessure.” Aan de zijlijn staan Mark Bickers, Jay’s vader, en Edwin Bouwes, vader van Ruben en Michel. ,,Lekker ballen, daar draait het om voor die jongens”, zegt Bickers. ,,Dit is hún clubje, hun sport”, die geen training of toernooi mist van zijn zoon. ,,Er is veel aandacht voor samenspel. Sommige spelers die voor het eerst komen, zie je timide het veld betreden, hoofd omlaag. In enkele weken komen ze los en gaan ze helemaal mee in het spel.”