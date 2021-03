In het dorps karakter van Made kun je straks oud worden met zorg op maat

Studeren in zeecontai­ners? Het kan vanaf nu in Oosterhout

17:54 OOSTERHOUT - Stoelen en bureaus staan klaar. Klap de laptop open, voer het Wifi-wachtwoord in en studeren maar. Jongeren in Oosterhout kunnen sinds vrijdag studeren in zeecontainers. Dat gebeurt in een hal van de voormalige Galvanitasfabriek. ,,Heel mooi die retrostijl in een industriële omgeving.”